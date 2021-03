Sci: finali CdM, domani prova e gara discesa

16 marzo 2021 a

Lenzerheide, 16 mar. -(Adnkronos) - Per il secondo giorno consecutivo sono state annullate sulla pista di Lenzerheide le prove della discesa femminile e di quella maschile, valevoli per le finali di Coppa del Mondo. La fitta nevicata delle ultime ore, il vento cresciuto nel corso della mattinata e i lavori in corso sul tracciato di pulizia dalla neve per mettere in condizioni di sicurezza la pista, hanno indotto il comitato organizzatore e la Fis a cancellare anche il secondo giorno di allenamento ufficiale.

Nel corso del consueto team captain meeting del pomeriggio, la Federazione Internazionale ha ufficializzato l'intenzione di far disputare sia le necessarie prove che le discese nella giornata di mercoledì, si proverà a far partire i concorrenti dalla partenza originaria. Le donne effettueranno la prova alle ore 10.30, mentre la gara è prevista alle ore 13.45, a breve verranno comunicati anche gli orari degli uomini. Le previsioni parlano ancora di nevicate nella notte e di un calo del vento in mattinata.