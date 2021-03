Recovery: Giovannini, 'avviata commissione per migliorare norme e semplificazione iter opere'

16 marzo 2021 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Proprio qualche ore fa ha avuto avvio una commissione, con la partecipazione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Anac e del ministero della Pubblica amministrazione per arrivare in tempi molto rapidi a una serie di proposte che verranno discusse con le regioni, le province, i comuni, che poi verranno presentate all'esame degli stakeholder come introdurre e migliorare le norme per la realizzazione del Pnrr". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in audizione alla Camera, Enrico Giovannini, in merito alla semplificazione dei processi amministrativi per la realizzazione delle infrastrutture.