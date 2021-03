Lombardia: Consiglio Regione approva legge su valutazione politiche regionali (2)

16 marzo 2021 a

() - Il provvedimento attua una revisione delle normative regionali in vigore, attraverso interventi di semplificazione e di razionalizzazione dei testi. In particolare sono state individuate sei norme da abrogare perché riferite a disposizioni superate da leggi e provvedimenti successivi: 8 norme da trasformare in clausola valutativa, 31 norme da revisionare nel testo ai fini di aggiornamento, chiarezza e semplificazione e 3 gruppi di norme da revisionare in tre testi unici a scopo di semplificazione.

Con l'approvazione di questa legge vengono aggiornate e semplificate le regole sulle informative rivolte alla giunta regionale, sostituendo a domande generiche quesiti centrati sugli aspetti cruciali delle politiche regionali, vengono eliminate norme e procedure informative obsolete e vengono resi più efficaci, nella tempistica e nei contenuti, i sistemi di monitoraggio già attivati dalla giunta.