Lombardia: Assolombarda, export -2,3% in quarto trimestre 2020 (2)

(Adnkronos) - La performance lombarda è sostanzialmente allineata a quella delle altre regioni motori d'Europa ad indicare il grave e diffuso impatto del Covid-19 su tutti i grandi poli manifatturieri europei: -10,3% Catalogna, -10,6% Auvergne Rhône Alpes, -11,3% Baviera e -7,3% Baden-Württemerg. Come confermano i dati di produzione, con un calo annuo che sfiora il 10% sia in Lombardia sia nei benchmark internazionali.

Guardando al manifatturiero lombardo, si conferma la differenziazione per settore: nel 2020 crescono solo i comparti essenziali della farmaceutica e dell'alimentare (+7,6% e +1,3%), mentre nel complesso contengono le perdite elettronica (-4,2%), apparecchi elettrici, (-7,1%), chimica, (-7,4%) e gomma-plastica (-9,1%). A soffrire maggiormente, nonostante l'accelerazione positiva nell'ultimo trimestre dell'anno, sono meccanica, metalli e automotive, con una caduta annua superiore alla media del manifatturiero e compresa tra il 12% e il 15%. Resta, inoltre, particolarmente critica la situazione del sistema moda che nell'anno perde quasi il 20% delle vendite estere.

“Il mantenimento delle quote di mercato all'estero delle nostre imprese è fondamentale per proseguire il recupero", ha concluso Di Amato. "Considerando che per il 2020 stimiamo un calo di Pil del 10% circa a livello lombardo, è fondamentale restare agganciati ai mercati globali. La via principale per tornare a crescere. In questo, la nostra presenza nelle filiere lunghe e nelle nuove filiere deve essere da traino anche per le piccole e micro-eccellenze italiane che faticano a cogliere l'opportunità dell'estero”.