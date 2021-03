Lombardia: a Milano mostra in ricordo vittime mafia (2)

16 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Nel foyer al piano terra di Palazzo Pirelli, grazie alla collaborazione e disponibilità dell'”Associazione Libera”, sono state appese una quarantina di lenzuola colorate, realizzate dagli studenti delle scuole lombarde, ma anche da associazioni e cooperative, che offrono occasione di riflessione e approfondimento per ricordare le vittime innocenti di mafia. Le lenzuola resteranno esposte fino al 21 marzo e l'iniziativa, che inaugura la “Settimana della legalità” in Lombardia, precede e anticipa l'evento di commemorazione che si terrà venerdì 19 marzo in diretta streaming, promosso dalla Commissione speciale Antimafia e dedicato quest'anno ai sacerdoti vittime delle mafie.

L'evento, coordinato dalla giornalista di Avvenire Lucia Capuzzi, vedrà la partecipazione da remoto, oltre che della Presidente della Commissione Monica Forte e dei rappresentanti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche degli Assessori regionali Fabrizio Sala, Riccardo De Corato e Melania Rizzoli, di Don Virginio Colmegna (Fondazione Casa della Carità di Milano), Don Massimo Mapelli (Caritas Ambrosiana) e Don Giacomo Panizza (Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme).

In conclusione Monica Forte, Presidente della Commissione speciale Antimafia, ha sottolineato come “allestire e ospitare questa mostra nella sede del Consiglio regionale testimonia ancora un volta l'alleanza forte tra le istituzioni che unite vogliono e cercano di combattere e contrastare le mafie. Le istituzioni hanno il dovere di ricordare uomini, donne e bambini vittime della mafia, ma hanno anche il compito di essere vicine a tutti coloro che trovano la forza e il coraggio di denunciare la violenza e i soprusi della mafia per affermare i valori, i diritti e i principi della legalità”.