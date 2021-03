Lecco: sorpreso con 80 grammi cocaina in auto, arrestato

16 marzo 2021 a

a

a

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Cremella, in provincia di Lecco, un uomo, sorpreso con 80 grammi di cocaina. L'uomo un 39enne brianzolo raggiungeva i propri clienti in auto e consegnava la cocaina nei luoghi indicati. Gli agenti lo hanno fermato e nella sua vettura hanno trovato la droga. Il 39enne, pregiudicato per gli stessi reati, è stato arrestato. Nel corso dell'udienza di convalida, gli sono stati applicati gli arresti domiciliari.