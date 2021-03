Intesa Sp: al via terza edizione di 'Imprese vincenti' per valorizzare pmi (2)

16 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Le pmi selezionate saranno invitate a partecipare ad uno degli eventi di presentazione del tour che partirà in primavera, compatibilmente con le normative di prevenzione vigenti, durante i quali sarà assegnato uno speciale riconoscimento 'Imprese Vincenti' a ciascuna azienda partecipante. In autunno verrà infine organizzato un evento conclusivo, un appuntamento di rilievo nazionale che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell'imprenditoria italiana.

"Grazie a Imprese Vincenti -commenta Stefano Barrese, responsabile di Banca dei Territori Intesa Sanpaolo- abbiamo fatto comprendere come molte aziende creino il proprio successo con intelligenza, pianificazione ed impegno, generando valore per se stesse e per l'economia. Questo impegno non è venuto meno, nonostante la pandemia, ma ha bisogno di essere sostenuto con tutti gli strumenti possibili, perché le pmi italiane davvero costituiscono la ricchezza di questo Paese in termini non solo produttivi ma anche di conoscenze, di competenze, di creatività, di attaccamento ai valori del territorio".

La terza edizione del programma, continua, "guarda proprio a queste realtà, capaci di flessibilità e di lavorare su orizzonti di lungo periodo, e si inserisce in un contesto più ampio di iniziative che Intesa Sanpaolo sta portando avanti a favore del mondo imprenditoriale e per il rilancio dell'economia italiana, con 50 miliardi di credito a disposizione di tutte le pmi".