Covid: Stefano Boeri, 'esco da ricovero al Niguarda di Milano'

16 marzo 2021 a

a

a

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "Esco oggi da un ricovero per Covid-19 dal reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale Niguarda di Milano. Ho trovato un team straordinario di medici, operatori, stagisti diretto dal professor Andrea Bellone, direttore del reparto di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, uniti da competenza, umanità, scrupolo". Lo scrive sui social l'architetto Stefano Boeri, ricoverato per alcuni giorni nell'ospedale milanese. "Trovare una qualità così alta nella medicina pubblica milanese e italiana non è certo raro, ma rincuora sapere che anni di penalizzazione della sanità pubblica non hanno scalfito alcune nostre assolute eccellenze. Ci tenevo a segnalarlo", aggiunge.