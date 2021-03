Covid: Serie B, 5 positivi nel Pordenone, a rischio match con Empoli

16 marzo 2021 a

a

a

Empoli, 16 mar. -(Adnkronos) - Sono in tutto 5 i membri del gruppo squadra del Pordenone positivi al Covid. Lo ha reso noto il club friulano. La società, d'intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc. La squadra si trova già ad Empoli in vista della gara di stasera, in programma alle ore 19 e valida per la 29esima giornata di serie B. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori controlli per capire se il focolaio si è allargato e se sarà chiesto il rinvio del match qualora si raggiungessero gli 8 calciatori positivi.