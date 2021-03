Calcio: Juventus e Napoli si chiamano fuori da commissione che trattare con i fondi

16 marzo 2021 a

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - La Juventus e il Napoli non sono più disponibili a far parte della commissione che sta trattando con i fondi di investimento interessati alla creazione di una media company nell'ambito della Lega di Serie A. Lo apprende l'Adnkronos. Il club bianconero considera "il lavoro della commissione composta da Juventus, Napoli, Udinese, Roma e Bologna istituita per trattare con i fondi, concluso a febbraio", come anche affermato dal numero uno del club Andrea Agnelli durante l'assemblea di oggi. Il lavoro della Commissione comunque andrà avanti e tra giovedì e venerdì dovrebbe tenersi l'incontro con il Consorzio Cvc-Advent-Fsi per negoziare l'ultima migliore proposta da sottoporre all'attenzione delle Società in una prossima Assemblea.