16 marzo 2021 a

a

a

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - E' iniziata da pochi minuti l'Assemblea della Lega di Serie A per l'assegnazione dei diritti tv. L'Assemblea si svolge in video conferenza con tutte le venti società presenti. La scadenze delle offerte è fissata per il 29 marzo. Nella giornata di oggi si riparlerà anche di diritti internazionali, con la necessità di creare una commissione specifica che si occupa delle trattative private.