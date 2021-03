Calcio: ct Svezia, 'Ibra uno degli attaccanti migliori, bello sia voluto tornare'

16 marzo 2021 a

Stoccolma, 16 mar. -(Adnkronos) - "Zlatan è ancora uno dei migliori attaccanti del mondo e secondo me il miglior calciatore della storia svedese per distacco. E' bello che sia voluto tornare, oltre a ciò che può dare sul campo ha un grande bagaglio di esperienza e noi in Nazionale vogliamo beneficiarne". Il ct della Svezia, Janne Anderson, commenta così il ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic, dopo 5 anni, in occasione degli impegni di fine marzo contro Georgia, Kosovo ed Estonia.