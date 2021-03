Banche: Enria, 'solo poche banche hanno superato livelli raccomandati dividendi'

16 marzo 2021 a

a

a

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - A seguito della revisione della nostra raccomandazione sui dividendi, che suggerisce una "ripresa dei pagamenti entro parametri prudenti, le banche sotto la supervisione della Bce hanno comunicato piani di distribuzione per circa 10 miliardi di euro, in linea con i livelli previsti dalla raccomandazione" e "solo pochi istituti hanno piani leggermente superiori alle soglie previste". Lo sottolinea in un discorso alla Morgan Stanley Virtual European Financials Conference Andrea Enria, responsabile della supervisione bancaria della Bce, ricordando come "per questi casi è in corso un dialogo di vigilanza".

Enria ha ricordato la supervisione "ha chiaramente comunicato che, in assenza di sviluppi inaspettati e sostanzialmente negativi nei prossimi mesi, prevede di abrogare la raccomandazione alla fine del terzo trimestre e di tornare al controllo ordinario degli obiettivi di distribuzione bancaria". Lo stop ai dividendi - ha concluso - "è stata una risposta politica eccezionale all'incertezza senza precedenti" generata dalla pandemia.