Ambiente: Papatheu (Fi), 'da Cingolani importante cambio di passo'

16 marzo 2021 a

a

a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Quello del ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, è un cambio di passo importante, una discontinuità significativa rispetto al precedente governo, che saluto con soddisfazione”. La senatrice di Forza Italia Urania Papatheu commenta così l'audizione odierna dell'esponente dell'esecutivo davanti alle commissioni riunite Ambiente ed Attività produttive di Montecitorio e palazzo Madama sulle linee programmatiche del suo dicastero.

“Bene le tre missioni indicate da Cingolani per il ministero”, aggiunge l'esponente azzurra, secondo cui “i temi richiamati come quelli della difesa del territorio e del mare, della transizione ecologica e dell'interdipendenza della sfida climatica e di quella energetica sono fondamentali. Bene anche il riferimento all'idrogeno verde come soluzione regina. Nessuna posizione ideologica ed estremista da parte del ministro, dunque, ma un approccio pragmatico, pratico, concreto che tiene conto -conclude Papatheu- delle esigenze, della tutela dell'ambiente e delle sfide che ci attendono”.