Giustizia: Meloni, 'certezza che non c'è il carcere è certezza di nuovi reati'**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Certezza che non c'è il carcere è certezza di nuovi reati". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una conferenza stampa dopo l'incontro con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che ieri aveva affermato che certezza della pena non significa certezza del carcere. Per Fratelli d'Italia è necessario invece un "investimento importante per l'edilizia carceraria e per chi lavora nelle carceri. Dignità, rispetto, aumento degli organici per la Polizia penitenziaria". Meloni ha quindi ribadito "l'indisponibilità a nuovi decreti 'svuotacarceri'".