Covid: da giovedì 18 marzo Seravezza (Lu) in zona rossa**

Firenze, 16 mar. - (Adnkronos) - Il comune di Seravezza, in provincia di Lucca, sarà in zona rossa a partire da giovedì 18 marzo. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'ordinanza verrà pubblicata domani, mercoledì 17 marzo, sul Burt ed entrerà in vigore a partire dal giorno successivo.

"E' una misura che abbiamo concordato con il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella - spiega il presidente Giani - a seguito della crescita di contagi riscontrata anche nella giornata di oggi. Seravezza è il secondo Comune di quest'area, dopo Viareggio, a dover prendere atto del peggioramento della curva".

Ma non è tutto. Ad essere sorvegliata speciale, avverte Giani, è tutta la Versilia. "L'intera area sociosanitaria registra una incidenza, su sette giorni, di 272. Se il parametro si mantenesse su questo valore o addirittura dovesse aumentare, credo che nella riunione che faremo venerdì prossimo a livello regionale per fare il punto, l'intera Versilia dovrebbe prendere in considerazione l'ingresso in zona rossa, così come prevede il decreto del Governo".