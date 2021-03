15 marzo 2021 a

a

a

Dubai, 15 mar. - (Adnkronos) - Semaforo rosso per Marco Cecchinato al primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 1.897.805 dollari). Il 28enne palermitano, numero 89 del mondo, è stato sconfitto per 6-4, 6-2, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, dal francese Richard Gasquet, numero 49 del ranking Atp.