Segugio.it, rc auto in aumento, calano per le moto

Roma, 15 mar. (/Labitalia) - I prezzi rc di febbraio per le auto sono in aumento, in calo per le moto. A dirlo l'Osservatorio assicurativo auto e moto di marzo 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia. Per il comparto auto: il premio lordo rc è stato di 377 euro nel mese di febbraio 2021, crollato del 9,9% rispetto ai 424 euro di febbraio 2020. A livello mensile, dopo mesi di continuo calo, il premio è in aumento del 2,7%, rispetto a gennaio 2021, pur rimanendo su livelli molto bassi;

Per il comparto moto: il premio lordo rc si è attestato a 264 euro nel mese di febbraio 2021, in ribasso del 21,7% rispetto allo stesso mese del 2020. Dopo un trend lievemente rialzista iniziato a settembre 2020, i prezzi sono tornati a scendere, con un calo del 3,3% a febbraio 2021 rispetto a gennaio 2021.

L'Osservatorio offre anche una fotografia del fruitore digitale di assicurazioni, basata su milioni di preventivi assicurativi effettuati ogni anno su Segugio.it. Quasi il 63% delle auto assicurate online sono di proprietà di un uomo, contro il 36% di proprietari di sesso femminile. Per quanto riguarda le moto, ancora più netta la prevalenza maschile: l'86% dei proprietari sono uomini.

Sia per le auto che per le moto, la fascia di età più rilevante è quella dai 45 ai 59 anni (33% e 40% del totale, rispettivamente). Confrontando i dati degli ultimi 12 mesi con quelli del 2018, si nota che è aumentata l'incidenza delle fasce più mature della popolazione, che stanno diventando via via più avvezze alle tecnologie digitali. La stragrande maggioranza di chi utilizza internet per assicurare la propria auto è costituita da diplomati o laureati.

La maggior parte dei preventivi deriva, in ordine di numerosità, da Lombardia, Lazio e Campania. Cambia la classifica relativa alla penetrazione sul parco veicoli che vede sul podio per le auto Lazio, Sardegna e Campania, mentre per le moto conduce la Campania, seguita da Lazio e Calabria.

"I dati del nostro Osservatorio - commenta Emanuele Anzaghi, vice presidente di Segugio.it - sfatano alcuni miti o a priori relativi alla digitalizzazione nel nostro Paese. A beneficiare della comodità e convenienza dell'on line non sono solo i giovani, teoricamente più a loro agio con le tecnologie digitali ma, in larga misura, anche consumatori maturi che stanno diventando progressivamente sempre più rilevanti. Analogamente, i consumatori di alcune regioni del Centro e del Sud utilizzano maggiormente (in relazione al parco veicoli) internet per assicurarsi rispetto ai residenti al Nord".