Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport

15 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Torino. "C'è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme. I gol sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record!". Così Cristiano Ronaldo su Instagram all'indomani dall'aver raggiunto le 770 reti in carriera. "Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!", aggiunge il 36enne portoghese.