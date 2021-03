15 marzo 2021 a

a

a

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 46 anni, cittadino italiano nato in Senegal, è stato arrestato dalla polizia a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, accusato di aver commesso uno stupro nel Regno Unito. L'uomo, rintracciato e arrestato nell'abitazione della moglie, era colpito da un mandato di arresto internazionale per l'estradizione verso il Regno Unito.