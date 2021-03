Imprese: in Lombardia +30% domande aiuto per eccesso debito

15 marzo 2021 a

a

a

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Nei primi due mesi del 2021 in Lombardia le domande delle imprese per la gestione delle crisi da eccesso di debito sono aumentate del 30%. A gennaio le domande sono state il 50% in più su base annua e a febbraio del 17% in più. Il 2020 si era invece chiuso con un calo del 53% del ricorso al servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento, anche a seguito delle misure emergenziali che hanno caratterizzato l'anno 2020 in risposta alla crisi pandemica. E' quanto emerge dai dati della Camera di commercio di Milano, Lodi e Monza e Brianza. A livello provinciale a Monza e Brianza l'incremento nei primi due mesi del 2021 è del 167% e a Milano del 75%.