FuelCell Energy annuncia l'adesione a Hydrogen Europe

DANBURY, Conn., March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FuelCell Energy, Inc. (Nasdaq: FCEL), leader mondiale nella tecnologia delle celle a combustibile, con l'obiettivo di utilizzare le sue piattaforme proprietarie all'avanguardia per celle a combustibile per promuovere un mondo alimentato da energia pulita, oggi ha annunciato di essere entrata a far parte di Hydrogen Europe, l'associazione europea leader che rappresenta gli interessi dell'industria dell'idrogeno e delle celle a combustibile e dei suoi stakeholder. Entrando a far parte di Hydrogen Europe, FuelCell Energy si unisce a una comunità di importanti aziende impegnate a far progredire e accelerare in modo significativo l'economia basata sull'idrogeno.

"L'obiettivo di FuelCell Energy è diventare un leader globale nel mercato della produzione distribuita di idrogeno", ha affermato Jason Few, Presidente e CEO. "FuelCell Energy contribuisce al settore in continua crescita dell'idrogeno con i suoi oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo, nella commercializzazione, nella produzione e nell'utilizzo di piattaforme di produzione di energia con celle a combustibile su scala industriale. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Hydrogen Europe e di lavorare al fianco di numerosi e rinomati esperti dell'industria e della ricerca per far progredire questo importante movimento".

Few ha poi aggiunto: "Da ormai vent'anni investiamo e sviluppiamo tecnologie per la produzione di idrogeno, poiché abbiamo compreso da tempo il ruolo che ricoprirà l'idrogeno nella decarbonizzazione del panorama energetico. Continuiamo a fare progressi con il nostro elettrolizzatore a ossido solido, arricchendo la nostra attuale piattaforma di produzione di idrogeno con celle a combustibile a base di carbonato. Questo approccio al portafoglio offre flessibilità per la produzione di idrogeno verde, blu o grigio in base alle necessità per la gamma diversificata e in continua espansione delle applicazioni dell'idrogeno".

FuelCell Energy, con sede centrale negli Stati Uniti, gestisce un centro di produzione e assistenza in Germania che serve il mercato europeo.

Note cautelative

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle disposizioni Safe Harbor del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative ai risultati finanziari attesi e ai piani e alle aspettative della Società in merito a sviluppo continuo, commercializzazione e finanziamento della sua tecnologia di celle a combustibile, dei suoi piani e delle sue strategie aziendali. Tutte le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero determinare una sostanziale differenza tra i risultati effettivi e quelli previsti. I fattori che potrebbero determinare tale differenza includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, modifiche alle consegne previste e al flusso degli ordini, modifiche ai ritmi di produzione e ai costi dei prodotti, rischi generali associati a sviluppo dei prodotti, produzione, cambiamenti nell'ambiente normativo, strategie dei clienti, capacità di accedere a determinati mercati, problemi di produzione imprevisti che influiscono sulle prestazioni delle centrali elettriche, modifiche alle politiche contabili chiave, accesso e capacità di raccogliere capitali e attrarre finanziamenti, potenziale volatilità dei prezzi dell'energia, rapidi cambiamenti tecnologici, concorrenza, capacità della Società di implementare con successo le sue nuove strategie aziendali e di raggiungere i propri obiettivi, capacità della Società di conseguire i propri piani di vendita e gli obiettivi di riduzione dei costi e le attuali implicazioni del nuovo coronavirus (Covid-19), nonché altri rischi indicati nella documentazione della Società depositata presso la Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento sono valide esclusivamente alla data di pubblicazione del presente comunicato stampa. La Società declina espressamente qualsiasi obbligo o impegno a rilasciare pubblicamente qualsiasi aggiornamento o revisione di tale dichiarazione al fine di riflettere eventuali cambiamenti nelle aspettative della Società o in relazione a eventi, condizioni o circostanze su cui si basa tale dichiarazione.

Informazioni su FuelCell Energy

FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ: FCEL) è un'azienda leader a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni per la produzione di energia di base distribuita eco-sostenibile tramite la nostra tecnologia proprietaria di celle a combustibile. Sviluppiamo soluzioni per la generazione di energia distribuita chiavi in mano e operiamo e forniamo servizi completi per tutta la vita utile della centrale elettrica. Stiamo lavorando per applicare le tecnologie proprietarie sviluppate negli ultimi cinquant'anni a nuovi prodotti, mercati e aree geografiche. La nostra missione e il nostro scopo rimangono quelli di utilizzare le nostre centrali elettriche proprietarie e all'avanguardia per celle a combustibile per ridurre l'impatto ambientale globale della generazione di energia di base fornendo soluzioni eco-sostenibili per applicazioni affidabili nel campo dell'energia elettrica, dell'acqua calda, del vapore, del raffreddamento, dell'idrogeno, delle microreti e nella cattura del carbonio e, in tal modo, promuovere la domanda dei nostri prodotti e servizi realizzando di conseguenza rendimenti positivi per gli azionisti. La nostra soluzione per celle a combustibile rappresenta un'alternativa pulita ed efficiente alla generazione di energia tradizionale basata sulla combustione ed è complementare a una miscela di energia costituita da fonti di energia intermittenti, come le turbine solari ed eoliche. I nostri sistemi rispondono alle esigenze di clienti diversificati in diversi mercati, tra cui società di servizi pubblici, comuni, università, ospedali, enti pubblici e una varietà di imprese industriali e commerciali. Forniamo soluzioni per varie applicazioni, tra cui generazione distribuita su scala industriale, generazione di energia in loco e combinazione di calore ed energia, con la capacità di differenziare utilizzando più fonti di combustibile, tra cui gas naturale, biogas rinnovabile (ad esempio, gas di discarica, gas da digestori anaerobici), propano e varie miscele di questi combustibili. La nostra capacità di utilizzo di più combustibili è notevolmente migliorata dal nostro skid proprietario di purificazione dei gas.

Contatti:

FuelCell Energy, [email protected]

Source: FuelCell Energy