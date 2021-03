Covid: Sicilia, dalla mezzanotte Caltanissetta e Palma di Montechiaro diventano 'zona rossa'

15 marzo 2021 a

a

a

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Caltanissetta e Palma di Montechiaro, centro quest'ultimo in provincia di Agrigento. L'ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si reso necessario "a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp".

Domenica notte il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino aveva fatto una diretta social in cui chiedeva l'istituzione della zona rossa. "C'è stato un aumento repentino dei contagi, da venerdì a ieri ci sono stati 100 casi in più e questo è preoccupante", aveva detto il primo cittadino.

"Questa repentina crescita dei contagi a Caltanissetta ci costringe ad adottare dei provvedimenti urgenti - aveva spiegato il sindaco - Abbiamo preso delle decisioni che competono all'autorità comunale". E aveva lanciato un appello ai cittadini: "Usate le mascherine Ffp2 e state distanziati". "Io non uso più le mascherine chirurgiche ma solo le FFP2 - aveva specificato -. Siamo di nuovo in emergenza. La capacità di trasmissione di questo virus è aumentato".