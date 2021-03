Covid, Remuzzi: "Non è come 1 anno fa, in grado di guarire più malati"

15 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Non paragoniamo la situazione di adesso a quella di un anno fa: non sono paragonabili. Il numero delle terapie intensive era molto più alto, ora i pazienti guariscono più facilmente, siamo in grado di guarire più ammalati". Lo afferma Giuseppe Remuzzi, nefrologo, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, ospite di 'Agorà'.

Remuzzi poi sottolinea che "se riuscissimo a vaccinare rapidamente 20 milioni di italiani avremmo una riduzione importate della pressione sugli ospedali. Per l'immunità di gregge non c'è bisogno di arrivare al 60% secondo me, perché alcuni hanno una immunità preesistente".