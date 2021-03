15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "L'incendio divampato ieri davanti all'ISS è un grave atto intimidatorio. Un gesto violento da condannare senza se e senza ma. Il Paese sta vivendo un momento delicato, e proprio per questo dobbiamo condannare con forza questi gesti criminali". Lo scrive in un tweet Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del PArlamento europeo in quota M5S.