Covid: Campagna vaccinale, Malagò incontra i Presidenti Regionali Coni per il via al progetto

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, accompagnato dal Vicepresidente Vicario, Franco Chimenti, e dal Segretario Generale, Carlo Mornati, ha incontrato online i presidenti dei 21 Comitati Regionali Coni. Alla teleconferenza ha partecipato anche il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco.

Nel corso della riunione è stato illustrato ai Presidenti dei Comitati Coni il progetto condiviso tra Malagò e il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario all'emergenza Covid-19, per allestire in ogni Regione e in ogni Provincia italiana un hub sociale a disposizione per la vaccinazione della popolazione. Queste location verranno individuate dai Presidenti dei Coni Regionali e dai Delegati Provinciali Coni sulla base di intese sul territorio e i vaccini saranno somministrati dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana. In ognuna di queste sedi ci saranno atleti di quella provincia a fare da testimonial in favore della campagna di vaccinazione.