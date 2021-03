Covid: Bellanova, 'Aifa e Ema sapranno sciogliere timori, non si alimentino paure'

15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Seguo con enorme attenzione l'evolversi della situazione legata alla somministrazione del vaccino AstraZeneca e alla decisione dell'Aifa di estendere, come sta accadendo anche in altri paesi, il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale in via del tutto precauzionale". Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb.

"Nella certezza che Aifa ed Ema sapranno, come devono, sciogliere al più presto i timori che possono essersi ingenerati, è importante, direi fondamentale, non alimentare paure e continuare a riporre fiducia nella scienza e nella ricerca, consapevoli che il vaccino è e resta l'unica strada per contrastare efficacemente la pandemia, permettendoci di riprendere le nostre vite".