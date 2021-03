Covid: a Milano primo Drive through vaccinale esercito, fino a 2mila dosi al giorno (2)

15 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Il Drive through è frutto della collaborazione tra la Difesa e Regione Lombardia, Ats, Comune Milano, Protezione Civile e Asst Santi Paolo e Carlo. Il Centro Ospedaliero Militare di Milano metterà a disposizione il personale medico e sanitario mentre l'ospedale Santi Paolo e Carlo gestirà tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi. La collaborazione tra i due enti per le vaccinazioni è già in corsoall'ospedale militare di Baggio dove dal 18 gennaio è iniziata la vaccinazione degli over 80enni e si arriverà a 1.300 vaccini al giorno. "Eravamo qui a novembre per inaugurare i primi tamponi e oggi con un'intuizione intelligente si svilupperanno anche delle linee vaccinali. E' un Drive through che racconta un lavoro congiunto che infonde fiducia", ha detto il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo.