Comunicare è davvero semplice con le nuove offerte EVOLUTION di CoopVoce, attivabili online o in un punto vendita Coop

(Bologna, 15 marzo 2021)

CoopVoce è il primo operatore telefonico virtuale, lanciato in Italia nel 2007. Nasce per essere vicino alle persone attraverso una vasta gamma di proposte per comunicare in Italia e nel mondo condividendo quei valori che da sempre contraddistinguono il mondo Coop sintetizzati nella sigla #ConQuaLe. Per continuare a rispondere in maniera leale, conveniente e semplice ai bisogni dei suoi clienti, a partire dall'11 marzo 2021

Con le nuove offerte EVOLUTION, i clienti avranno sempre a disposizione minuti illimitati e 1000 sms. EVO Voce&SMS è l'offerta mobile più semplice, utile per chiamare e inviare SMS ad un prezzo mensile davvero contenuto pari a €4,50; con EVO 10, oltre a minuti ed SMS, si hanno a disposizione anche 10 Giga per un totale di €5,90 al mese; EVO 50 è infine l'offerta più completa e si arriva fino a 50 Giga, per un totale mensile di €9,50.

Con le offerte EVO di CoopVoce si naviga sempre alla velocità della rete mobile 4G di Telecom Italia, caratteristica distintiva che pone CoopVoce tra i pochi operatori telefonici che non applicano limiti di velocità.

Inoltre, nessun costo extra, nessun servizio attivo non richiesto, e blocco della navigazione al superamento dei Giga, nel principio di massimo rispetto e tutela del cliente. Se, saltuariamente, si necessitano di più Giga, sarà sempre possibile rinnovare anticipatamente l'offerta e ripartire. Soluzione ideale per quei periodi, magari durante le vacanze estive o invernali, in cui si potrebbe avere necessità di una connessione da Smartphone più frequente e quindi di più Giga rispetto al resto dell'anno.

E in Europa? Nei paesi dell'Unione Europea (UE), CoopVoce permette la fruizione di tutti i Giga, i Minuti e gli SMS dell'offerta sottoscritta in Italia, consentendo ai propri clienti di viaggiare senza pensieri e senza costi aggiuntivi, in totale serenità. Naturalmente, è sempre tutto sotto controllo tramite App, disponibile per Apple iOs, Google Android e Huawei App Gallery.

L'assistenza è infatti uno dei punti forti di CoopVoce, premiata anche nel 2020, tra gli operatori telefonici, come migliore servizio clienti italiano dall'Istituto Tedesco “Qualità e Finanza”. Con CoopVoce tutti i clienti possono godere della migliore assistenza, senza costi ulteriori o corsie preferenziali, via telefono chiamando il 188 e via App, Facebook e Sito tramite chat. Gli specialisti di CoopVoce rispondono sempre dall'Italia e offrono supporto 7 giorni su 7, tutto l'anno, da tutti i canali: CoopVoce crede nel valore umano e ha scelto di non utilizzare l'intelligenza artificiale per assistere i suoi clienti tramite chat.

Infine, fare la spesa nei punti vendita Coop aumenta ancora di più la convenienza: con l'opzione Autoricarica con la spesa, attivabile gratuitamente da tutti i clienti CoopVoce e Soci delle Cooperative aderenti, 250 punti spesa guadagnati corrispondono ad una ricarica automatica di 5€ sulla propria linea.

L'evoluzione non finisce qui! Anche

COMPANY PROFILE

CoopVoce è il primo operatore telefonico virtuale, lanciato in Italia nel 2007. È vicino alle persone e si distingue per la qualità della copertura grazie alla rete mobile 4G di Telecom Italia, per la convenienza e la trasparenza dell'offerta, per la lealtà nei confronti dei suoi clienti. CoopVoce non ha mai aumentato i prezzi delle sue offerte e non applica costi aggiuntivi, nel principio di massima tutela del consumatore.

A dicembre 2020, dopo aver investito oltre 60 milioni di euro nell'anno precedente per evolvere le infrastrutture tecnologiche, CoopVoce possiede oltre 1,7 milioni di clienti in Italia, con un alto tasso di fidelizzazione, e offre assistenza e servizi in oltre 900 punti vendita Coop presenti sul territorio, anche nelle isole, e tramite i suoi canali digitali.

CoopVoce è l'operatore di telefonia del mondo Coop, con cui condivide valori quali etica, trasparenza, tutela delle persone, delle comunità in cui opera e dell'ambiente. CoopVoce è il primo operatore ad aver lanciato la App #ViviBici, che permette ai suoi clienti di guadagnare Giga semplicemente andando in bicicletta.

