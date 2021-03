Calcio: presidente Spezia, 'Italiano piace al Napoli? Ora concentrato su campionato'

15 marzo 2021 a

a

a

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "Liberare Italiano per il Napoli? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parleremo con nessuno fino a fine campionato. Tutti, Italiano compreso, siamo concentrati sulle ultime partite di campionato". Lo dice il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, in merito all'interesse del club azzurro per il loro allenatore Vincenzo Italiano, molto apprezzato dal presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis: "Mi hanno raccontato dei complimenti di De Laurentiis a Italiano, il presidente è stato molto gentile e abbiamo ottimi rapporti con lui", aggiunge Chisoli a Radio Kiss Kiss Napoli.