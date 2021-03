Calcio: Gasperini, 'dopo l'andata Real ancora più favorito ma faremo bella figura'

15 marzo 2021 a

Madrid, 15 mar. - (Adnkronos) - "Già prima erano favoriti, ora di più. Noi vogliamo fare bella figura e fare una partita il più possibile competitiva". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, dove i nerazzurri proveranno a rimontare la sconfitta per 1-0 subita a Bergamo. "Non possiamo pensare di battere il Real a tutti i costi, è abbastanza presuntuoso -aggiunge Gasperini in conferenza stampa-. Vedremo in campo come contenerli. Vogliamo fare una gran gara, spero sia sufficiente contro una squadra tra le più titolate".