Ambiente: Calvosa, 'ricerca e innovazione temi chiave per ripresa Paese'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - "Le tematiche della sostenibilità rappresentano macro temi della collaborazione tra Eni e il Politecnico di Milano. Eni è già da tempo protesa nel suo processo di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi climatici europei, con l'impiego di risorse sempre crescenti per sviluppare tecnologie quanto più possibile scevre da emissioni, a impatto minimo o nullo di emissioni". Lo ha detto la presidente di Eni, Lucia Calvosa, , intervenendo alla firma dell'accordo quadro fra Eni e Politecnico di Milano, per la realizzazione del primo Centro Congiunto di Innovazione e Ricerca per l'accelerazione della transizione energetica e della Carbon Neutrality.

"Nel nostro modello di business -ha aggiunto- la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione sono temi chiave, che stiamo affrontando e valorizzando sempre di più anche nella logica della ripresa del Paese e dello sviluppo industriale".