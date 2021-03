Covid: Giani, 'In Toscana con AstraZeneca nessun effetto collaterale segnalato'**

15 marzo 2021 a

Firenze, 15 mar. - (Adnkronos) - "Allo stato attuale in Toscana non è segnalato alcun effetto collaterale rispetto ai vaccini AstraZeneca somministrati". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, a margine della consegna del Pegaso d' oro all'atleta fiorentina Larissa Iapichino, parlando con i giornalisti della sospensione dei vaccini anti covid AstraZeneca disposta dall'Aifa.

"Sono stato informato come voi - ha aggiunto Giani - da questo comunicato ufficiale, ne prendiamo atto. Quello che per me è importante è che vi sia trasparenza e chiarezza, in modo che si sappia che cosa ha spinto a questa decisione. Ormai siamo abituati a operare nell'emergenza, quindi opereremo di conseguenza con i vaccini che possono essere somministrati, Pfizer e Moderna. Non si interrompe certo la campagna vaccinale".