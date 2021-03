Arezzo: legale Pacini, 'Giudice ha riconosciuto che Fredy agì in stato di grave turbamento'**

15 marzo 2021 a

Arezzo, 15 mar. - (Adnkronos) - "Il giudice ha riconosciuto che Fredy Pacini non si è fatto giustizia da solo, ma che si è difeso legittimamente. Il grave turbamento viene considerato una scriminante che, se riconosciuta sussistente, rende non punibile l'eccesso colposo di legittima difesa, come prevede la riforma della legge, la n. 36 del 2019; una scriminante che mi risulta applicata per la prima volta in Italia". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Alessandra Cheli, difensore di Fredy Pacini, il gommista di Monte San Savino (Arezzo), il cui caso è stato archiviato dal giudice del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo.

"Sono molto contenta e soddisfatta - ha spiegato Cheli - che sia stata applicata dal giudice la riforma della legittima difesa che ha previsto il grave turbamento come una scriminante a tutti gli effetti. E' il riconoscimento che in quel frangente Pacini non avrebbe potuto agire altrimenti da come ha fatto. Il giudice non ha invece applicato la vecchia legge sulla legittima difesa putativa, ribaltando così completamente l'ipotesi che era emersa nella prima parte dell'inchiesta. La mia pertanto è una soddisfazione personale e professionale di natura giuridica".