Torino-Inter 1-2, Lukaku-Lautaro e fuga scudetto continua

(Adnkronos) - L'Inter vince 2-1 sul campo del Torino nel match della 27esima giornata della Serie A e prosegue la corsa in vetta alla classifica. I nerazzurri non incantano ma conquistano il bottino pieno in casa dei granata. La formazione di Conte sblocca il risultato al 62' con il rigore trasformato da Lukaku. Il Torino reagisce e trova il pareggio provvisorio al 70' con Sanabria. L'Inter si riversa nell'area avversaria per cercare il successo e sfonda all'82'. Cross da destra, Lautaro Martinez colpisce di testa in controtempo e trova l'angolo dove Sirigu non può arrivare. L'Inter vince e vola a 65 punti. Il Torino rimane a 20 punti, in terz'ultima posizione e in piena zona retrocessione.