Pd: Pizzul, 'Letta saprà parlare anche alla Lombardia'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Con l'elezione di Enrico Letta alla segreteria del Pd "si rilancia un partito che ha nei suoi valori, nella sua base e nella sua classe dirigente diffusa una forza che gli può permettere di superare anche le fasi più complicate. Letta si pone come un leader che coniuga innovazione e pragmatismo: con questa impostazione la guida nazionale del Pd saprà parlare anche alla Lombardia che è alla ricerca di un'alternativa a una gestione regionale che non è più in sintonia con la sensibilità e le aspettative di questo territorio". Ne è convinto il capogruppo del Pd in Regione, Fabio Pizzul: "Nel suo discorso, il segretario ha detto che per prima cosa incontrerà i tre gruppi parlamentari di Senato, Camera ed Europarlamento: siamo convinti che presto sarà pronto a dialogare anche con i consiglieri regionali di tutta Italia. Noi ci siamo. Buon lavoro, dunque, a Enrico Letta e grazie per il lavoro che faremo insieme".