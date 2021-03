14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Enrico Letta. Per il Pd si apre una pagina davvero nuova, basata su un vero e profondo riformismo. Bello e giusto il riferimento a Milano-Cortina e allo sport; spero che il Pd torni a occupare un ruolo centrale anche in questo settore fondamentale per la società”. Così il deputato Luca Lotti, che guida con Lorenzo Guerini l'area di Base riformista.