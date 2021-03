Pd: Letta, 'se diventiamo partito del potere moriamo'

14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Noi non dobbiamo essere quelli che sono la 'protezione civile' nel senso di considerare che devono per forza andare al governo perché sennò l'Italia sbanda". Lo ha detto Enrico Letta all'assemblea nazionale dem.

Altrimenti "diventiamo il partito del potere e se diventiamo il partito del potere, noi moriamo. Questo è il passaggio più importante di tutti. Noi dobbiamo avere le nostre idee in testa, andare al governo se si vincono le elezioni ma sapendo che si vincono le elezioni se non si ha paura di andare all'opposizione. Noi non dobbiamo essere il partito del potere. Apertura è il mio motto. Spalanchiamo le porte del partito".