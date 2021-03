Pd: Fratoianni, 'costruiamo coalizione pensando all'Italia del futuro'

14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro ad Enrico Letta. Abbiamo davanti del tempo per ricostruire insieme una coalizione progressista ed ecologista, utile per cambiare il Paese: sono convinto che con un dialogo paziente, rispettoso delle diversità, si possa raccogliere positivamente questa richiesta che emerge da un'Italia disorientata e ferita". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Ci sono tanti problemi sociali e culturali da risolvere, - prosegue il leader di SI - tante questioni, a partire dalla disoccupazione di milioni di persone, che non possiamo fingere di non vedere: serve il lavoro comune di tante forze diverse per battere la destra, riformare un sistema economico ingiusto, imporre una vera transizione ecologica.”

“Letta propone di cominciare dai giovani, con ius soli e voto ai 16enni. Voglio dirgli - continua l'esponente della sinistra - che noi su queste battaglie ci siamo. Gli proporrò di fare insieme un passo ulteriore: battiamoci anche per il diritto allo studio, per la gratuità dell'istruzione, per fare in modo che davvero tutte e tutti i ragazzi italiani possa avere libero e gratuito accesso al sapere e alla formazione. Costruiamo una coalizione pensando all'Italia del futuro. A questo, - conclude Fratoianni - senza alcun politicismo, deve servire il dialogo che oggi Letta ha rilanciato".