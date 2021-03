14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "In bocca al lupo ad Enrico Letta e a tutta la nostra comunità democratica. Rimettiamoci in cammino per costruire un Pd più grande ed accogliente, capace di sostenere il governo davanti alle sfide enormi che aspettano l'Italia. Parlare al Paese e non a noi stessi. Forza". Lo scrive il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini su Fb.