14 marzo 2021 a

a

a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io per come ho conosciuto il Pd non sarà mai un piccolo partito marginale o ha l'ambizione di vincere con una coalizione e guidare il Paese o perde la sua ragione di essere. Il primo test saranno le amministrative ma il nostro obiettivo sono le politiche del 2023 per essere l'alternativa alla destra di Meloni e Salvini". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale Pd.