Covid: in Lombardia 4.334 casi e 61 morti, oltre 700 in terapia intensiva**

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 4.334 nuovi casi di Covid19 nelle ultime 24 ore e ci sono state 61 vittime, che portano a 29.220 il totale da inizio pandemia. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9,6%, in lieve calo dal 9,8% di ieri.

Ci sono 714 ricoverati in terapia intensiva, con 39 nuovi ingressi, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo è +20 posti occupati da ieri, considerando i dimessi. I ricoverati per Covid negli altri reparti sono 6.077 (+9). In tutta la Regione, sono 90.696 le persone in isolamento domiciliare.