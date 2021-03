Pd: Epifani, 'Letta ha una storia significativa, ma la leadership da sola non basta'

13 marzo 2021 a

Roma, 13 mar (Adnkronos) - “Letta ha una storia e un peso significativi, rappresenta un insieme di relazioni: ma Letta da solo, o un altro da solo, io, Bersani o chiunque, non sarebbe in condizioni di affrontare un tema così difficile”. Così a L'Ospite, su Sky TG24 l'esponente di LeU Guglielmo Epifani.

“Nel mondo e nella politica di oggi – ha aggiunto - le leadership contano, ma le leadership solitarie non risolvono di per sé problemi di questa struttura. Bisogna che accanto al segretario ci sia un concorso di volontà e disponibilità, da dentro il Pd, nel campo largo del centrosinistra e, aggiungo poi io, in alleanza con il M5S, per costituire un soggetto più forte che torni a stare con le persone”.