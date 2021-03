Covid: a Milano folla in centro e sui Navigli in attesa della zona rossa

13 marzo 2021 a

Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Folle per le strade di Milano per approfittare della giornata di sole prima del passaggio lunedì in zona rossa. Moltissime persone si sono riversate nelle vie del centro, sui Navigli, lungo la Darsena e nei parchi cittadini per un po' di shopping, una passeggiata o per un ultimo aperitivo. La questura ha disposto una serie di servizi anti-assembramento rinforzati, affidata a polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale nelle zone maggiormente frequentate della città, in particolare la zona del Duomo e la zona dei Navigli. In particolare sulla Darsena è stato regolamentato l'afflusso all'area, anche con il ricorso a transenne.