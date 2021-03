13 marzo 2021 a

Roma, 13 mar (Adnkronos) - "Tutta Italia piange oggi #RaoulCasadei. Per chi come me ha sangue romagnolo nelle vene, nel rimpianto del nonno cesenate che non ho mai conosciuto, averlo incontrato è stato più che un onore. Ti sia lieve la terra, Maestro: fai danzare tutti anche da lassù". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, postando anche un video.