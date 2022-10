Basilicata zona arancione da martedì 16 marzo

13 marzo 2021 a

(Adnkronos) - La Basilicata sarà zona arancione da martedì 16 marzo. Lo rende noto il ministero della Salute. "A scadenza della vigente ordinanza la Basilicata sarà in area arancione. Questo a seguito della rettifica dei dati completata stamattina da parte della Regione stessa", fa sapere il ministero dopo la verifica sui numeri del contagio da Covid in Basilicata che era stata annunciata ieri.

La Regione sarà in zona arancione dal 16 marzo in quanto la precedente ordinanza, datata 27 febbraio, ha 15 giorni di validità ma a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.