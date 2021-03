Covid: Giani, 'In Toscana rosse 3 province e altri 10 comuni'**

13 marzo 2021 a

Firenze, 13 mar. - (Adnkronos) - "In Toscana zona rossa per tutti i comuni delle province di Arezzo, Prato e Pistoia e per altri 10 comuni di altre province: Firenzuola e Fucecchio, in provincia di Firenze: Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Castellina Marittima, Santa Luce, in provincia di Pisa; Viareggio in provincia di Lucca e Scarlino in provincia di Grosseto. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Covid.

Nei comuni nei quali sono state disposte le misure della zona rossa sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente a distanza.

Giani ha poi aggiunto che sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente a distanza anche in 5 comuni che sono in zona arancione: Barberino Tavarnelle, Marradi e Reggello, in provincia di Firenze; Siena e Castelnuovo Berardenga (Siena).