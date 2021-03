Teleskill live webinar: Formazione in diretta con crediti formativi e formazione certificata

12 marzo 2021 a

(Milano 12 marzo 2021) - Milano, 12 Marzo 2021. Il D.P.R. 137/2012 prevede che tutte le professioni ordinate siano soggette all'obbligo della Formazione Continua al fine di aggiornare, o migliorare, la propria qualificazione professionale. Il CFP, Credito Formativo Professionale, è l'unità di misura su cui i singoli ordini stabiliscono i propri target formativi.

In Italia i professionisti interessati a questo tipo di formazione online sono moltissimi (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, periti industriali, ect.); tutti quelli appartenenti a ordini o categorie professionali che prevedano formazione obbligatoria e formazione continua.

Oggi la quasi totalità dei corsi si svolge attraverso la formazione online. Teleskill live webinar, rinnovato nell'aspetto e in molte funzionalità è il software ideale per la formazione professionale e il rilascio dei crediti formativi.

Molti Enti e Ordini professionali avevano già abbracciato, negli anni scorsi, un processo di formazione online. Si trattava però di iniziative che coinvolgevano solo l'ambito dell'e-learning e lasciavano poi altre attività, ad esempio test di validazione o il rilascio dei crediti formativi ad attività manuali, svolte dal personale dell'Ordine con conseguenti impatti su spese di gestione, segreteria, eccetera.

Con Teleskill live webinar grazie ai moduli d'integrazione tra il software e le piattaforme e-learning, è possibile disporre dei tracciamenti delle presenze ai vari webinar formativi e dei questionari sottoposti in diretta live direttamente all'interno della piattaforma e-learning.

Queste e altre funzionalità nascono dalla ventennale esperienza di Teleskill in progetti specifici di formazione online. Oggi sappiamo che un webinar per la formazione professionale accreditata è un ambiente di apprendimento con funzionalità precise per la formazione sincrona. Ma deve anche permettere la verifica dell'apprendimento (presenza e risultati dei questionari in diretta) e, come detto sopra, dialogare al 100% con le piattaforme e-learning.

Per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale accreditata Teleskill live webinar dispone di funzioni specifiche:

- tracciamento di ogni genere d'informazione (accesso degli studenti, il risultato dei questionari, il tempo netto di permanenza alla lezione, ecc.);

- registrazione dei corsi anche in formato SCORM;

- pulsante “inizia lezione” per riportare automaticamente in piattaforma e-learning il tempo netto effettivo di presenza in classe virtuale;

- questionari multipli con il tempo massimo di risposta per ogni domanda e con l'avanzamento automatico delle domande del singolo questionario, ad esempio per sostenere un test finale;

- impostazione di un tempo massimo di risposta;

- condivisione in tempo reale delle risposte corrette e accesso immediato ai risultati in termini numerici e grafici;

- integrazione bidirezionale evoluta con la piattaforma e-learning, o portali integrati, per riportare automaticamente i dati (presenza netta effettiva o aggregata del professionista e percentuale di risposte corrette alle domande di un questionario) direttamente nella piattaforma, generando automaticamente e senza attività manuale di segreteria il completamento del percorso formativo e quindi l'ottenimento dell'attestato con i crediti formativi;

- finestra per video di presentazione con condivisione da YouTube;

- finestra domande relatore con suddivisione per domande di contenuto o quesiti tecnici;

- finestra avvisi alla platea;

- stanza personalizzabile con inserimento sponsor.

Un'altra caratteristica di Teleskill live webinar è la sua flessibilità e duttilità. Le normative e i regolamenti degli Ordini cambiano velocemente e molto di frequente. Il software è una soluzione 100% italiana di proprietà di Teleskill. Personalizzazioni e adattamento sono possibili in qualunque momento, a volte semplicemente attivando, o disattivando, alcune funzionalità.

La possibilità di aumentare e ingrandire, abilitare o disabilitare specifiche funzionalità, consentono la possibilità di creare layout differenti per differenti momenti della lezione, permettendo, ad esempio, di avere un layout per la presentazione dell'argomento, uno per i momenti di interazione e/o Q&A e un terzo per la verifica dell'apprendimento tramite questionari multipli. Il cambio di layout durante la diretta, inoltre, favorisce l'aumento dell'attenzione e quindi dell'apprendimento.

I webinar accreditati spesso riguardano un progetto formativo, non un singolo webinar. In tal caso può essere utile valutare anche il servizio Training Angel, proposto da Teleskill, per affiancare chi organizza il webinar per il rilascio crediti formativi in ogni fase del progetto, prima, durante e dopo.

