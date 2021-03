Sailor Pub: nuova gestione per il locale di Fiumicino riferimento per la birra artigianale

12 marzo 2021 a

(Fiumicino, 12 Marzo 2021) - In appena 4 anni il Sailor Pub di Fiumicino è riuscito a crearsi una notorietà considerevole, diventando un riferimento per gli appassionati della birra artigianale. Nel 2021 è arrivato il cambio di gestione, con l'ingresso di 5 giovani soci che vogliono combattere la crisi investendo in questo locale del litorale romano.

Naturalmente, saranno mantenuti i principi che hanno contribuito al successo del Sailor Pub dal 2017 ad oggi, continuando a valorizzare le birre artigianali di maggiore qualità e dando sempre ampio spazio ai prodotti d'eccellenza delle piccole aziende del Lazio. Il legame con il territorio, infatti, rimane molto forte e alla base della fama guadagnata dal locale, situato nella splendida cornice offerta dalla vicinanza col lungomare di Fiumicino.

Il catalogo esclusivo di birre artigianali, molte delle quali dei veri prodotti di nicchia difficili da reperire presso i canali classici, sarà accompagnato da un servizio food completo, con materie prime di alta qualità e una proposta incentrata sugli abbinamenti ideali.

Con il cambio di gestione verranno potenziati anche i canali digitali, a partire dal nuovo shop online del Sailor Pub, in collaborazione con Beerfellas, uno dei principali fornitori di birra artigianale del Lazio e d'Italia. Il progetto dell'ecommerce andrà ad affiancare il sito web Sailorpub.it e tutta l'attività di marketing digitale, grazie alla quale si punterà ad obiettivi importanti per il 2021. L'intento è rendere l'attività più smart e accessibile a tutti e potenziare la brand awareness, con il servizio ai tavoli che rimarrà al centro dell'esperienza offerta dal locale.

Ovviamente, per affrontare questo difficile momento sono state prese tutte le precauzioni per la sicurezza sanitaria, sia nel servizio ai tavoli sia in tutti i procedimenti di preparazione dei piatti e delle birre. I protocolli sono stati studiati per adeguarsi alle linee guida del Comune di Fiumicino, della Regione Lazio e del Ministero della Salute, con l'aggiornamento costante in merito alle novità introdotte con i vari Dpcm.

Al momento, il Sailor Pub funzionerà con una capacità limitata per rispettare le indicazioni di legge e per garantire a tutti i clienti la massima sicurezza attraverso un corretto distanziamento. Tuttavia, la speranza è di poter tornare presto a riproporre un ricco calendario di eventi, per festeggiare insieme ai tantissimi clienti del Sailor e degustare le migliori birre artigianali del territorio onorando ciò che questa bevanda simboleggia: allegria ed amicizia.

Sailor Pub

Viale Traiano 195, 00054 Fiumicino (RM)

Sito web:

Facebook:

Instagram: sailor_public_house

Email:

Telefono: +39 3476481418

Responsabilità editorial: TiLinko.it – Img Solutions srl ([email protected])