Pd: Verducci, 'grazie Letta, partito ritrovi forza e progettualità'

12 marzo 2021

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Grazie ad Enrico Letta per la sua disponibilità e per le sue parole. Il Partito Democratico ha bisogno di un nuovo inizio, di ritrovare forza e progettualità in una sintesi unitaria in cui tutti possano riconoscersi". Così il senatore Francesco Verducci, dell'area politica che nel Pd fa riferimento a Matteo Orfini.

"Serve una discussione vera, che parli all'Italia in uno dei momenti più difficili e riappassioni alla politica le tante energie che vogliono impegnarsi in un progetto di cambiamento per il nostro Paese".